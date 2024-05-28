İnzivaya çekilen Fatih Terim'e moral ziyareti

Sürpriz bir kararla aralık ayında Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, alınan kötü sonuçların ardından gönderilmişti. 17 Mayıs'ta görevine son verilen tecrübeli hoca Bodrum'daki villasında inzivaya çekilmişti.

Fatih Terim'in bugün sürpriz bir ziyaretçileri vardı. Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü'nün düğünü için bir araya gelen milli futbolcular, Bodrum'da Fatih Terim ile buluştu.

Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan ve Caner Erkin, Fatih Terim'e moral ziyaretinde bulunup fotoğraf çektirdi.