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iOS 17 ile tasarım da güncelleniyor

Apple tarafından getirilen son güncelleme iOS 17 ile kontrol merkezinin değiştirileceğini ortaya çıkardı. Tasarım ile birlikte bazı değişiklikler de gerçekleşecek.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 14:21
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iOS 14 güncellemesi ile kontrol merkezi güncelleniyor

iOS 17 ile tasarım da güncelleniyor
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Apple, bu yıl işletim sistemlerinde büyük değişiklik yapacağını açıklamıştı.

iOS'lardaki tasarım birçok alanda benzer kalacak olsa da akıllı saatlerin 10. yılı olduğu ve donanım anlamında sunacağı fazla bir seçenek olmadığı için yazılımda yenilik yapılarak tasarımı baştan sona yenileneceği ifade edildi.

Ortaya çıkan son sızıntılara göre Apple, ilk olarak iOS 7 ile piyasaya sürdüğü ve günümüzdeki tasarımına iOS 11 ile kavuşan Kontrol Merkezi alanını iOS 17 ile tamamen değiştirecek.

Kontrol merkezi cihazın ekran parlaklığını ayarlamak, Wi-Fi ve Bluetooth’a hızlıca bağlanmak veya Uçak Modu’nu açmak için kullanılıyor. 

Bu komutun tamamen kaldırılması söz konusu değil. Yenilik hakkında 3 ana fikir bulunuyor. Bunlardan ilki, cihazların büyüyen boyutları nedeniyle yukardan aşağı değil, sağ/sol taraftan yana doğru veya eskiden olduğu gibi aşağıdan yukarı çekerek açılacağı yönünde.

İkinci iddiaya göre tıpkı Ana Sayfa sonuna eklenen toplu klasörler gibi özel bir alan ekleneceği veya widget formatına bürüneceği yönünde. Fakat bu da Kilit Ekranı için kullanım senaryolarını bir hayli kısıtlıyor.

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