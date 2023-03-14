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iOS 16.4 sürümüyle neler gelecek?

İOS 16.4 sürümünde neler geleceği merak konusuydu. İşte ilk detaylar…

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 16:55
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iOS 16.4 sürümüyle neler gelecek

iOS 16.4 sürümüyle neler gelecek?
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Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, iOS 16.4, kararlı sürümüyle dikkat çekecek bazı özellikleri sunacak.

Türkiye için 5G desteğinin açılacağı söylenen iOS 16.4 sürümünde daha fazla emoji de sunulacak.

NELER GELECEK?

iOS 16.4'ün üçüncü geliştirici ve genel beta sürümünün ardından bu hafta dördüncü beta yayınlanacak.

Mart ayının ilerleyen günlerinde kararlı sürümünü sunması beklenen Apple'ın, bu güncellemede sunacakları arasında Ana Ekran web uygulamalarının HTML5 standart Web Push API aracılığıyla, rozetler dahil olmak üzere ilk kez anlık bildirimlere erişmesini sağlamak var.

Yeni emojilerin iOS 16.4 ile iPhone kullanıcılarına ulaşması bekleniyor. Titreyen yüz, kaz ve sümbül gibi emojilerin ekleneceği sürümde en dikkat çeken detay 5G özelliğinin Türkiye'de açılacak olması. Ancak maalesef ki 5G bağlantısı halen yaygın olmadığı için bütün herkes kullanamayacak. Sadece 5G kapsama alanında olan bölgelerde bu bağlantı iPhone kullanıcılarına sunulacak.

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