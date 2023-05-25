iOS 17 yükleyebilen Applre telefonların kilit ekranı değişiyor

Apple telefonlar son günlerde iOS 17 güncellemesi alabilmek için hazırlıklarını tamamlıyor. Bu güncelleme ile birlikte şirketin duyurusuna göre kilit ekranı da değişecek.

iOS 17 yükleyebilen Applre telefonların kilit ekranı değişiyor

Bloomberg tarafından hazırlanan rapora göre iOS 17’nin en önemli özelliklerinden biri, iPhone’u akıllı ekrana dönüştüren yenilenmiş kilit ekranı olacak. Bu yeni özellik ile kullanıcılar; kilit ekranında takvimi, bildirimleri ve alarmlarını görebilecek.

iOS 17, Amazon Echo Show ve Google Nest Hub gibi popüler cihazların tasarımını iPhone’a getirecek.

Yine Bloomberg’in iddiasına göre yeni özellik sayesinde iPhone yan yatırıldığında kilit ekranı dinamik ve bilgilendirici bir arayüze dönüşecek.

Kullanıcılar, cihazın kilidini açmadan önemli bilgilere erişebilecek.

Aslında halihazırda Google buna benzer bir kilit ekranı özelliği sunuyor. Android 10 ile birlikte duyurulan özellik, yine de birçok işlevi gösterme yeteneğine sahip değil. Bu yüzden Apple, Amazon Fire tabletine benzer bir tasarım üzerinde çalışıyor.

İŞTE YENİ TASARIMA DAİR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

ekran-alintisi.png

Öne Çıkanlar
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Son Haberler
Google görseller yapay zeka ile birleşti. Fotoğrafların ana kaynağını saniyeler içinde bulacak Teknoloji - Otomotiv
Google görseller yapay zeka ile birleşti. Fotoğrafların ana kaynağını saniyeler içinde bulacak
Meteoroloji'den bu illerde yaşayanlara sel uyarısı. Günlerce sürecek Güncel
Meteoroloji'den bu illerde yaşayanlara sel uyarısı. Günlerce sürecek
Tesla'dan yeni otomobil. İlk fotoğrafı paylaşıldı Teknoloji - Otomotiv
Tesla'dan yeni otomobil. İlk fotoğrafı paylaşıldı
Beşiktaş'ta bir kişi denize atladı. Ekipler harekete geçti Güncel
Beşiktaş'ta bir kişi denize atladı. Ekipler harekete geçti
Panama'da 6,6 büyüklüğünde deprem Dünya
Panama'da 6,6 büyüklüğünde deprem
Ron DeSantis 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday Dünya
Ron DeSantis 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday