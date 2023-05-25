iOS 17 yükleyebilen Applre telefonların kilit ekranı değişiyor

Bloomberg tarafından hazırlanan rapora göre iOS 17’nin en önemli özelliklerinden biri, iPhone’u akıllı ekrana dönüştüren yenilenmiş kilit ekranı olacak. Bu yeni özellik ile kullanıcılar; kilit ekranında takvimi, bildirimleri ve alarmlarını görebilecek.

iOS 17, Amazon Echo Show ve Google Nest Hub gibi popüler cihazların tasarımını iPhone’a getirecek.

Yine Bloomberg’in iddiasına göre yeni özellik sayesinde iPhone yan yatırıldığında kilit ekranı dinamik ve bilgilendirici bir arayüze dönüşecek.

Kullanıcılar, cihazın kilidini açmadan önemli bilgilere erişebilecek.

Aslında halihazırda Google buna benzer bir kilit ekranı özelliği sunuyor. Android 10 ile birlikte duyurulan özellik, yine de birçok işlevi gösterme yeteneğine sahip değil. Bu yüzden Apple, Amazon Fire tabletine benzer bir tasarım üzerinde çalışıyor.

İŞTE YENİ TASARIMA DAİR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ