iOS 18 şarj konusunda sizi uyaracak

Apple iki gün önce WWDC toplantısında yeni gelecek olan iOS 18 güncellemesi ile yeni bir özelliği kullanıcıların hizmetine sunacak. iPhone güncellemesi ile pil ve şarj sağlığını iyileştirecek bir takım özellikler sunacak.

Aktarılan bilgilere göre iPhone 15 cihaz sahipleri Ayarlara girip Pil menüsünün şarj bölümünde farklı seçenekler görecek. Burada kullanıcılar şarj limiti belirlemenize izin verecek. iOS 18 bununla beraber cep telefonunuz yavaş şarj eden şarj makinası kullanıp kullanmadığınızı da size bildirecek.

Aslında teknolojyi yakından takip eden kullanıcılar bu özelliğin yıllardır Android cihazlarda olduğunu da biliyor.

Yavaş şarj makinası kullanan kullanıcılar bu durumu ayarlar uygulamasına girerek pil bölümünden turuncu renkte gördükleri göstergede şarjlarının yavaş dolduğunu görebilecekler.