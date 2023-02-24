iOS'taki veriler tehlike altında! Güvenlik açığı tespit edildi

iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'nın 12 Eylül tarihinden itibaren sunduğu desteklenen cihazları açıklamıştı.

Şirket, geçtiğimiz haftalarda ise iOS 16.3 sürümünü yayınlayarak hem bazı sorunları çözdü hem de iPhone'lara yeni özellikler getirdi.

İOS 16 YÜKLENMEYEN CİHAZLAR İÇİN DİKKAT

iOS ve macOS işletim sistemlerinde büyük bir güvenlik açığı olduğu, ancak iOS 16.3 ve macOS Ventura 13.2 güncellemesi ile açıkların kapatıldığı belirtildi.

Siber güvenlik şirketi Trellix’in bir süre önce yayınlanan raporunda yer alan bilgilere göre, güvenlik açığı sayesinde bir iPhone veya Mac kullanıcısının mesajlarına, konum verilerine, fotoğraflarına, arama geçmişine ve daha fazlasına erişilebiliyor.

Trellix elde ettiği verileri ve güvenlik açıklarını Apple’a iletti ve bu açıklar iOS 16.3 ve macOS Ventura 13.2’de düzeltildi.

Her iki güncellemenin de mümkün olan en kısa zaman içerisinde yüklenmesi tavsiye ediliyor.