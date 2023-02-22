iOS’ta büyük güvenlik açığı. Her şeyiniz çalınabilir

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, siber güvenlik şirketi Trellix’in bir süre önce yayınlanan raporunda iOS ve macOS işletim sistemlerinde büyük bir güvenlik açığı olduğu ancak iOS 16.3 ve macOS Ventura 13.2 güncellemesi ile açıkları kapatıldığı bildirildi.

HER ŞEY ÇALINABİLİR

Trellix tarafından bulunan güvenlik açığı nedeniyle bir iPhone veya Mac kullanıcısının mesajlarına, konum verilerine, fotoğraflarına, arama geçmişine ve daha fazlasına erişilebiliyor.

Hatta sistemdeki açıktan faydalanılarak cihazdaki tüm verilerin silinmesinin bile mümkün olduğu belirtiliyor.

Trellix tarafından yayınlanan blog gönderisinde 2021’de NSO Group'un Apple'ın NSPredicate sistemindeki açıklardan yararlanarak firma tarafından alınan önlemlerden etkilenmediğini bildirdi.