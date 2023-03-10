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Google'dan yeni nesil web tarayıcı. Apple'ın kısıtlamalarını kıracak

Apple, App Store üzerinde uygulama geliştiricilerine koyduğu zorunluluklarla sıklıkla gündeme geliyor. Ortaya çıkan bir rapora göre Google, bu kurallardan birini yıkabilir.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 22:40
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iOS'ta kullanılmak üzere Google yeni bir tarayıcı üzerinde çalışıyor

Google'dan yeni nesil web tarayıcı. Apple'ın kısıtlamalarını kıracak
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Google'ın Chromium geliştiricileri, iOS için Apple'ın tarayıcı motoru kısıtlamalarını kıracak deneysel bir web tarayıcısı üzerinde çalışıyor.

iOS'TA WEBKIT KULLANMADAN ÇALIŞAN BİR ARAMA MOTURU

Apple'ın App Store kuralları, iOS ve iPadOS'teki tarayıcı uygulamalarının kendi WebKit tarayıcı motorunu kullanması gerektiğini belirtir.

Bu, Chrome ve Microsoft Edge gibi tarayıcılar macOS ve Windows'ta Chromium ile oluşturulmuşken, iOS benzerlerinin Apple'ın WebKit'ini kullanmaya zorlandıkları ve Safari'ye benzer şekilde davranmaları gerektiği anlamına geliyor.

Donanımhaber'in aktardığı The Register tarafından ortaya çıkan rapora göre Google'ın Chromium geliştiricileri, App Store kurallarına aykırı olarak Blink arama motorunu, WebKit'i kullanmadan deniyor.

Bu konu hakkında açıklama yapan Google, uygulamanın yalnızca iOS'taki performansının belirli yönlerini anlamak amacıyla deneysel bir prototip olduğunu, kullanıcılar tarafından kullanılamayacağını ve Apple'ın politikalarına uymaya devam edeceğini söyledi. 

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