Google'dan yeni nesil web tarayıcı. Apple'ın kısıtlamalarını kıracak

Google'ın Chromium geliştiricileri, iOS için Apple'ın tarayıcı motoru kısıtlamalarını kıracak deneysel bir web tarayıcısı üzerinde çalışıyor.

iOS'TA WEBKIT KULLANMADAN ÇALIŞAN BİR ARAMA MOTURU

Apple'ın App Store kuralları, iOS ve iPadOS'teki tarayıcı uygulamalarının kendi WebKit tarayıcı motorunu kullanması gerektiğini belirtir.

Bu, Chrome ve Microsoft Edge gibi tarayıcılar macOS ve Windows'ta Chromium ile oluşturulmuşken, iOS benzerlerinin Apple'ın WebKit'ini kullanmaya zorlandıkları ve Safari'ye benzer şekilde davranmaları gerektiği anlamına geliyor.

Donanımhaber'in aktardığı The Register tarafından ortaya çıkan rapora göre Google'ın Chromium geliştiricileri, App Store kurallarına aykırı olarak Blink arama motorunu, WebKit'i kullanmadan deniyor.

Bu konu hakkında açıklama yapan Google, uygulamanın yalnızca iOS'taki performansının belirli yönlerini anlamak amacıyla deneysel bir prototip olduğunu, kullanıcılar tarafından kullanılamayacağını ve Apple'ın politikalarına uymaya devam edeceğini söyledi.