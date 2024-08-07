İpek Kıraç'a büyük şok. Yat fabrikasında yangın çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İpek Kıraç'a büyük şok. Yat fabrikasında yangın çıktı

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'ın Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki yat üretim fabrikasının deposunda yangın çıktı. Ekipler yangının depodan fabrikaya sıçramaması için müdahale etmeye devam ediyor.

Sabah saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda, Bursa-Yalova kara yolunda Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç’a ait yat üretim fabrikasının kimyasal depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

4 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI

Fabrika çalışanları ekipler tarafından bölgeden çıkarılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depo kısmındaki yangının, 4 saatlik çalışma sonucu fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.

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SİRENA MARİNE'DEN AÇIKLAMA

Sirene Marine tarafından yapılan resmi açıklamada, “Bu süreçte işlerimizin aksamaması için gerekli tüm önlemleri ivedilikle almış olup, üretim faaliyetlerimizin en kısa sürede normale dönmesi için çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Tesisimizde meydana gelen bu üzücü olay nedeniyle derin bir üzüntü duyduğumuzu ifade eder, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, güvenlik güçlerine, sağlık personeline ve bizzat olay yerinde konuyu takip ederek bizlere destek olan; Gemlik Kaymakamımıza, Orhangazi Belediye Başkanımıza, Orhangazi İlçe Jandarma Komutanımıza, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanımıza ve Jandarma Bölge Komutan Yardımcımıza teşekkürlerimizi sunarız. Bu tür bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya ve güvenlik standartlarımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğimizi ifade eder, kamuoyuna ve tüm paydaşlarımıza anlayışları ve destekleri için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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KIRAÇ YENİ YAT MODELLERİNİ TANITMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Bodrum Yalıkavak'ta tanıtım daveti gerçekleştiren İpek Kıraç, Sirena Marine'de üretilecek, yeni lüks mega yatlarını kamuoyuna tanıtmıştı. Kıraç'ı iş ve cemiyet dünyasından önemli isimler yalnız bırakmamıştı.

Kıraç, "Yeni pazarlar ve yeni ürünlerle büyüyeceğiz" ifadelerini kullanarak markasına dair hedefini açıklamıştı.

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SİRENA MARİNE TÜRKİYE’NİN İLK SERİ YAT ÜRETİCİSİ OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİ

Sirena Marine 2006 senesinden bu yana, Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç’ın öncülüğünde Türkiye’nin en büyük yat ihracatçılarından biri olarak yat üretmeye devam ediyor.

Sirena Marine, tekne üretimine Azimut Yacht’ın teknelerini üreterek başladı ve Azimut-Benetti Grubu ile olan iş birliği 2008 yılında bir ortaklığa dönüştü. Uzun seneler süren bu iş ortaklığı döneminde 300’e yakın Azimut-Benetti markalı teknenin üretimini Türkiye’de gerçekleştirdi ve bu tekneler dünyanın farklı ülkelerine satıldı.

Sirena Marine, 2016 yılında piyasaya sürdüğü “Sirena Yachts” markasıyla da son derece rekabetçi olan lüks motoryat sektörüne Türkiye’nin ilk seri yat üreticisi olarak giriş yaptı.

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