İpek Yolu Kupası tarihinde ilk

CAFA tarafından düzenlenecek olan İpek Yolu Kupası, 2025 baharında futbolseverlerle buluşacak. İlk kez kulüp takımları arasında yapılacak olan bu turnuva, Merkezi Asya futbolunun en önemli etkinliklerinden biri olacak. Turnuvaya katılacak 10 takım arasında, grup aşamasına 8 kulüp dahil olacak. Bu kulüpler arasında kesin olarak yer alacak takımlar, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan ve İran’dan birer ekipten oluşacak.

Ön eleme turunda ise, Afganistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan takımları arasından iki takım, grup aşamasına katılma hakkı kazanacak. Bu eleme maçı Mart 2025'te yapılacak. İpek Yolu Kupası’nın grup aşaması, turnuvanın finalinden önce yapılacak olan ön elemelerden sonra, Nisan 2025'te gerçekleştirilecek.

Sekiz takım, 4’erli iki gruba ayrılacak ve grup aşamasında birbirleriyle mücadele edecekler. Gruplarda en iyi iki takım, play-off turuna yükselerek şampiyonluk için savaşacaklar. Ancak, turnuvanın kesin oynanacağı yer ve katılacak takımlar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, turnuvaya katılacak olan kulüpler arasında, şampiyonluk adayları yer almayabilir. Örneğin, “Arkadag” kulübü, bu dönemde AFC Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ediyor ve katılımı zor görünüyor.