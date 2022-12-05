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iPhone 14'ün özelliği hayat kurtardı. Kaybolan kişinin aklına geldi

Alaska'daki vahşi hayvanların bulunduğu bir alanda kaybolan bir kişi iPhone 14'ün yeni özelliğine başvurdu. Sıyrık bile almadan bu kötü durumdan kurtulan adam meteorolojinin uyarılarına uymadığını da belirtti.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 17:12
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iPhone 14'ün acil durum yardım özelliği Alaska'da hayat kurtardı

iPhone 14'ün özelliği hayat kurtardı. Kaybolan kişinin aklına geldi
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Apple iPhone 14'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte şirketin en yeni özelliklerinden biri de tanıtıldı. Bu da “Acil Durum Yardımı (Emergency SOS)” olarak tanımlandı.

Acil Durum Yardımı, uzak bölgelerde ulaşılamayan hücresel veri veya wifi yerine bir uydu bağlantısı aracılığıyla acil servislere bağlanmanıza olanak tanımaktadır.

Bu özellik, geçtiğimiz hafta Alaska’nın vahşi bölgelerinde kaybolan bir adamı kurtardı. MacRumors, Noorvik'ten Kotzebue'ye kar arabası ile giden bir adamın Alaska'nın vahşi doğasında mahsur kaldığını ve iPhone'unun Acil Durum Yardımı özelliğini etkinleştirdiğini duyurdu. Yerel arama ve kurtarma ekipleri, adamı bulmak ve Kotzebue'deki güvenli bir yere götürmek için Apple'ın Acil Durum Müdahale Merkezi ile birlikte çalıştı.

Adamın kaybolmasının ardından Apple ve yetkililerle hemen bağlantı kurabilmesi bir şans olarak tanımlandı. Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, Kotzebue bölgesindeki ortalama sıcaklık geçtiğimiz hafta yaklaşık eksi 7 santigrat derece idi ve bölge için bir kış fırtınası uyarısı yayınlanmıştı.

Apple teknolojisinin işe yaraması birinin hayatını kurtarması büyük bir başarı öyküsü olarak değerlendirildi.

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