iPhone 15 alabilmek için birbirlerini ezdiler. Güvenlikler bile yetersiz kaldı

Dubai'deki bir alışveriş merkezinde satışı başlayan iPhone 15'ten almak için insanlar birbirini ezdi. O anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

iPhone 15 alabilmek için birbirlerini ezdiler. Güvenlikler bile yetersiz kaldı

Apple, geçtiğimiz hafta yeni ürünü iPhone 15'i tanıttı. Dünyanın birçok yerinde telefonu almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Bu görüntülerden biri de Dubai'de kaydedildi.

Dubai'deki Mall of Emirates'te çekilen görüntüler, satışı başlayan iPhone 15 için insanların resmen mücadeleye girdiğini ortaya çıkardı.

Metrelerce kuyruğun oluştuğu AVM'de, cihazlar kısa süre içinde tükendi. Kalabalığın videoları sosyal medya pes dedirtti.

Türkiye'de ön satışa çıkarılan iPhone 15 için belirlenen satış fiyatları şöyle:

Phone 15 (128GB) – 49.999 TL
iPhone 15 (256GB) – 53.999 TL
iPhone 15 (512GB) – 61.999 TL

iPhone 15 Plus (128GB) – 56.999 TL
iPhone 15 Plus (256GB) – 60.999 TL
iPhone 15 Plus (512GB) – 68.999 TL

iPhone 15 Pro (128GB) – 64.999 TL
iPhone 15 Pro (256GB) – 68.999 TL
iPhone 15 Pro (512GB) – 76.999 TL
iPhone 15 Pro (1TB) – 84.999 TL

iPhone15 Pro Max (256GB) – 76.999 TL
iPhone 15 Pro Max (512GB) – 84.999 TL
iPhone 15 Pro Max (1TB) – 92.999 TL

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