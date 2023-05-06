İPhone 15 avrupa’da satılmayabilir. Apple’ı korkutan tehlike

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Avrupa Birliği'nin aldığı kararla birlikte iPhone 15, USB-C bağlantı noktasına sahip olacak. Daha önce gelen bilgilere bakılırsa Apple, yine kendi ürünlerinin kullanılması için bir dizi uygulamalara başvuruyor.

iPhone 15 serisi, sadece Made for iPhone (MFi) programı tarafından onaylanmış olan standart USB-C aksesuarlarını destekleyecek. Made for iPhone (MFi) desteği olmayan, başka şirketlere ait USB-C kablolarının kullanılması durumunda veri aktarma hızı oldukça düşecek.

Bazı kaynaklara göre ise “Bu aksesuar desteklenmiyor” uyarısı vererek kullanımına izin vermeyecek.

AVRUPA BİRLİĞİ BU DURUMDAN RAHATSIZ

Ancak bu durum, yaptırım amacına uymuyor. Teknolojik atışların önüne geçmek için bu zorunluluğu getiren Avrupa Birliği durumdan rahatsız. AppleInsider’da yer alan habere göre Brüksel yetkilisi olan Thierry Breton, gereksinimlerini karşılamayan iPhone 15’lerin Avrupa pazarına giremeyeceğini söyledi.