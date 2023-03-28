IPhone 15 hakkında flaş iddia

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Fransız web sitesinde iPhone 15 serisinin Fransa’da SIM kartsız satılacağı ortaya atıldı.

Yani, 2023 iPhone'ların birçok Avrupa ülkesinde yalnızca e-SIM modelinin bulunabileceğine ışık yakıyor.

Eğer eSIM’li iPhone, Fransa’da çıkarsa Apple, Türkiye dahil çoğu ülkede (İngiltere, Almanya, İspanya, Avusturya, Belçika…) eSIM’e zorlayabilir.

Apple, Amerika’da tüm iPhone 14 modellerinden SIM kart tepsisini kaldırdı ve kullanıcıları, dijital SIM olan eSIM’i kullanmaya zorladı.

APPLE DAHA GÜVENLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Apple, kaybolan veya çalınan bir iPhone’dan çıkarılamayacağı için eSIM’lerin fiziksel SIM’den daha güvenli olduğunu söylüyor. iPhone, sekiz adede kadar eSIM kullanımını destekliyor. iPhone 13 ve daha yeni modellerde aynı anda iki eSIM aktif olabiliyor.