Eylül ayından itibaren satışa çıkması planlanan iPhone 15 serisi için şimdiden renkler konuşuluyor. Bir internet kullanıcısı yeni iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ın renklerini açıkladı. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?

İPHONE 15 RENKLERİ NELER?

Yeni bir söylentiye göre iPhone 15 ve Plus modeli tahmin edilenden daha fazla renk seçeneğiyle satışa çıkabilir.

Bir Twitter kullanıcısı, iPhone 15 ve Plus modellerinin satışa çıkacağı renkleri listeledi. Kullanıcı, bir Weibo gönderisinin ekran görüntüsünü paylaştı. Bilmeyenler için açıklayalım Weibo Çin’in sosyal medyasıdır.

Çince olan asıl gönderide “Yeşil, sarı ve pembe” modeller olduğundan bahsediliyor. Eğer bu doğruysa iPhone 15 ve Plus için renk seçenekleri gece yarısı, yıldız ışığı, yeşil, sarı, pembe ve kırmızı olacak.

iPhone için renklerle ilgili bu tarz söylentiler geçen yıllarda da gerçekleşti. Bazıları gerçek çıkmadı. Ayrıca Apple’ın iPhone serisine yıl ortasında yeni renk eklemek gibi alışkanlığı var. Bu nedenle 2024 baharında farklı renkler görebiliriz.

Diğer yandan bir başka Twitter kullanıcısı, iPhone 15 modellerinin koyu mavi renkle satışa sunulacağını belirtti.

iPhone Pro ve Pro Max’in titanyumdan üretilecek. Pro modelleri Apple’ın geçmişte kullandığı paslanmaz çelikten farklı olarak fırçalanmış bir yüzeye sahip olacak. Mavi renk de fırçalanmış yüzeyi ve titanyum malzemeyi tamamlamak, vurgulamak için koyu renkte olacak. Biraz griye benzeyecek.

İPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple henüz resmi olarak iPhone 15 çıkış tarihi ile ilgili bir açıklamada bulunmasa da teknoloji devinin diğer ürünlerde olduğu gibi lansmanı eylül ayında gerçekleştirmesi bekleniyor. iPhone 15 eylülün ikinci haftasında tüm özellikleriyle birlikte teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulacağı tahmin ediliyor.