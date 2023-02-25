IPhone 15 Plus’ın özellikleri sızdı. Tasarımı da ortaya çıktı

Apple yeni telefonu IPhone 15’i piyasaya sürecek.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, 9to5Mac internet sitesi iPhone 15 Plus'a ait CAD çizimlerini paylaştı.

Cihazda iPhone 14 Plus'a göre şu değişiklikler var:

Standart çentik gidiyor Dinamik Ada geliyor

Lightning yerine USB-C bağlantı noktası

Ekran çerçeveleri daha da inceliyor.

BOYUTLARI:

160.87 mm uzunluk

77.76 mm genişlik

7.81 mm kalınlık

iPhone 15 Plus'ın iPhone 14 Plus'tan biraz daha uzun, dar ve kalın olduğunu gösteriyor. Ayrıca arka kamerasının da selefine göre daha çıkıntılı olacağına yönelik bilgiler de var.