27 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

iPhone 15 Pro Max'in boyutları sızdı. İşte yeni tasarım

Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 15 Pro Max ile ilgili bazı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdi de cihazın boyutu sızdırıldı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 09:17
Takip Et

iPhone 15 Pro Max'in boyutları sızdı

iPhone 15 Pro Max'in boyutları sızdı. İşte yeni tasarım
+
Aa
-

Akıllı telefonlar için Twitter hesabından paylaşımlar yapan @Universelce adlı kullanıcı, iPhone 15 Pro Max tasarımını gösteren yeni görüntüler paylaştı. Bu paylaşımla akıllı telefonun son seride birçok kişi tarafından eleştirilen kamera çıkıntıları için küçülme göründü.


ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Apple, iPhone 15 Pro Max modelinin kamera çıkıntılarını selefinden 0,59 mm kadar küçültecek. Selefi olan iPhone 14 Pro Max modelinde kamera çıkıntı boyutları 4,18 mm boyutundaydı. iPhone 15 Pro Max modelinde ise 3,6 mm boyutunda olacak. Bunun yanında akıllı telefonun diğer ölçüleri için de detaylar belli oldu. iPhone 15 Pro Max için boyutlar şu şekilde olacak:

Yükseklik: 129,9 mm
Genişlik: 76,7 mm
Kalınlık: 8,3 mm
Kamera çıkıntıları: 3,6 mm
Toplam kalınlık: 11,84 mm
Ayrıca iPhone 15 serisinde yer alacak üst modeller için titanyum kullanılacağı açıklanmıştı. Apple, serinin üst modellerde kullanacağı titanyum ile cihazların sağlamlığını artırmıştır olacak. Ek olarak firma, bu modelle birlikte USB-C bağlantı noktasını da ilk kez benimseyecek.
Teknik özellikler konusunda henüz fazla bir detay bulunmasa da seri için genel olarak Bionic A16 işlemcisi ve Wi-Fi 6 ve Qualcomm X70 modem kullanacağı biliniyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
1
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Ahmet Ercan son kez uyardı: Devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK Başkanı bunu hemen yapın
2
﻿Ahmet Ercan son kez uyardı: Devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK Başkanı bunu hemen yapın
﻿Ahmet Ercan son kez uyardı: Devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK Başkanı bunu hemen yapın
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
3
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
4
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
5
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi olan Haluk Levent bugün canlı yayına çıkacağını açıkladı
6
﻿Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi olan Haluk Levent bugün canlı yayına çıkacağını açıkladı
﻿Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi olan Haluk Levent bugün canlı yayına çıkacağını açıkladı
﻿Hükümet istifa sloganları Bahçeli'yi kızdırdı: Maçlar seyircisiz oynansın
7
﻿Hükümet istifa sloganları Bahçeli'yi kızdırdı: Maçlar seyircisiz oynansın
﻿Hükümet istifa sloganları Bahçeli'yi kızdırdı: Maçlar seyircisiz oynansın
﻿Borsa haftaya yükselişle başladı
﻿Borsa haftaya yükselişle başladı
﻿Borsa haftaya yükselişle başladı
﻿Uzmanı önerilerini sıraladı. “Deprem korkusu uyku bozukluklarını tetikleyebilir”
﻿Uzmanı önerilerini sıraladı. “Deprem korkusu uyku bozukluklarını tetikleyebilir”
﻿Uzmanı önerilerini sıraladı. “Deprem korkusu uyku bozukluklarını tetikleyebilir”
﻿Arnavutköy'de sokak köpekleri çocuklara saldırdı
﻿Arnavutköy'de sokak köpekleri çocuklara saldırdı
﻿Arnavutköy'de sokak köpekleri çocuklara saldırdı
﻿Mü'minun suresi ne anlama geliyor?
﻿Mü'minun suresi ne anlama geliyor?
﻿Mü'minun suresi ne anlama geliyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.