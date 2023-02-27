iPhone 15 Pro Max'in boyutları sızdı. İşte yeni tasarım

Akıllı telefonlar için Twitter hesabından paylaşımlar yapan @Universelce adlı kullanıcı, iPhone 15 Pro Max tasarımını gösteren yeni görüntüler paylaştı. Bu paylaşımla akıllı telefonun son seride birçok kişi tarafından eleştirilen kamera çıkıntıları için küçülme göründü.



ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Apple, iPhone 15 Pro Max modelinin kamera çıkıntılarını selefinden 0,59 mm kadar küçültecek. Selefi olan iPhone 14 Pro Max modelinde kamera çıkıntı boyutları 4,18 mm boyutundaydı. iPhone 15 Pro Max modelinde ise 3,6 mm boyutunda olacak. Bunun yanında akıllı telefonun diğer ölçüleri için de detaylar belli oldu. iPhone 15 Pro Max için boyutlar şu şekilde olacak:

Yükseklik: 129,9 mm

Genişlik: 76,7 mm

Kalınlık: 8,3 mm

Kamera çıkıntıları: 3,6 mm

Toplam kalınlık: 11,84 mm

Ayrıca iPhone 15 serisinde yer alacak üst modeller için titanyum kullanılacağı açıklanmıştı. Apple, serinin üst modellerde kullanacağı titanyum ile cihazların sağlamlığını artırmıştır olacak. Ek olarak firma, bu modelle birlikte USB-C bağlantı noktasını da ilk kez benimseyecek.

Teknik özellikler konusunda henüz fazla bir detay bulunmasa da seri için genel olarak Bionic A16 işlemcisi ve Wi-Fi 6 ve Qualcomm X70 modem kullanacağı biliniyor.