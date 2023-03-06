iPhone 15 Pro Max'ın ekranında Samsung'un ekranını kullanılacak

Samsung’un ocak ayında düzenlenen CES23 etkinliğinde tanıttığı UDR 2000 isimli OLED panellerin ilk kez iPhone 15 Pro Max ekranı ile deneneceği iddia edildi. Galaxy S23 serisinde kullanılmayınca sızıntılar yokken de bu olasılık gündeme geldi.

Pro modelinin kasıtlı olarak sızıntının dışında tutulacağı ifade edildi.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, Pro’larda yer alan hap şeklindeki delik çentik ve Dinamik Ada özelliklerini aynen alacak. Fakat ekranları aynı olmayacak. Zira bu iki modelin 60 Hz yenileme hızı sunan panellere sahip olacağı belirtiliyor.

Dinamik Ada özelliğinin düz modellere gelmesi beklenmiyordu. Ancak Apple’ın iPhone 16 Pro modellerinde kamera ve diğer sensörleri ekran altına alacağı söyleniyor. Düz modeller ise mevcuttaki tasarımı devam ettireceği belirtildi.