6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

iPhone 15 Pro Max'ın ekranında Samsung'un ekranını kullanılacak

Eylül ayında tanıtılacak olan Apple'ın yeni cihazı iPhone 15 Pro Max'in ekranı için Samsung'un ekranını kullanacağı iddia edildi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 15:08
Takip Et

iPhone 15 Pro Max'ın ekranında Samsung'un ekranını kullanılacak iddiası

iPhone 15 Pro Max'ın ekranında Samsung'un ekranını kullanılacak
+
Aa
-

Samsung’un ocak ayında düzenlenen CES23 etkinliğinde tanıttığı UDR 2000 isimli OLED panellerin ilk kez iPhone 15 Pro Max ekranı ile deneneceği iddia edildi. Galaxy S23 serisinde kullanılmayınca sızıntılar yokken de bu olasılık gündeme geldi. 

Pro modelinin kasıtlı olarak sızıntının dışında tutulacağı ifade edildi.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, Pro’larda yer alan hap şeklindeki delik çentik ve Dinamik Ada özelliklerini aynen alacak. Fakat ekranları aynı olmayacak. Zira bu iki modelin 60 Hz yenileme hızı sunan panellere sahip olacağı belirtiliyor.

Dinamik Ada özelliğinin düz modellere gelmesi beklenmiyordu. Ancak Apple’ın iPhone 16 Pro modellerinde kamera ve diğer sensörleri ekran altına alacağı söyleniyor. Düz modeller ise mevcuttaki tasarımı devam ettireceği belirtildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
1
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
2
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
3
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
4
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
5
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
6
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
7
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Depremler zeytin bahçesini ikiye ayırdı
﻿Depremler zeytin bahçesini ikiye ayırdı
﻿Depremler zeytin bahçesini ikiye ayırdı
﻿Sion Kulübü'nden Galatasaray açıklaması
﻿Sion Kulübü'nden Galatasaray açıklaması
﻿Sion Kulübü'nden Galatasaray açıklaması
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Antrenmanda flaş detay
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Antrenmanda flaş detay
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi. Antrenmanda flaş detay
﻿TTSO ve İŞKUR'dan depremzedelere istihdam desteği
﻿TTSO ve İŞKUR'dan depremzedelere istihdam desteği
﻿TTSO ve İŞKUR'dan depremzedelere istihdam desteği
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.