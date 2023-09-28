iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in neden ısındığı ortaya çıktı

iPhone 15 Pro ve Pro Max'te yaşanan aşırı ısınma sorunu hakkında merak edilen sorular yanıt buldu. Kullanıcıların şikayeti üzerinde akıllı telefon incelendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in neden ısındığı ortaya çıktı

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in aşırı ısındığı yönündeki iddialar üzerine Apple analisti Ming-Chi Kuo açıklamalarda bulundu.

Bilindiği üzere iPhone'un son cihazı TSMC'nin 3nm fabrikasyon sürecini temel alan Apple A17 Pro işlemcisi ise satışa sunuldu.

Telefonda meydana gelen ısınma ilk olarak işlemci tercihi olarak tanımlandı.

Fakat Kuo'ya göre gerçek sebep işlemcisi değil. Kuo, sorun, termal sistem tasarımı ve titanyum kaplamadan kaynaklanıyor.

Kuo, iPhone 15 Pro'daki ısınma sorunları konusunda büyük oranda Apple'a atıfta bulundu. Öyle ki ünlü analist, daha ince bir telefon lehine, ısının yayılabileceği alandan taviz verildiğini söylüyor. Bu da titanyumun iletkenliğiyle birleştiğinde daha kötü bir ısı yönetimine neden oluyor dedi.

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Isınma oranı daha önce şu tabloyla gösterilmiş ve 2 dakikada 45 dereceye varan sıcaklıklardan söz edilmişti.

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