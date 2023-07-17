iPhone 15 ve 15 Plus'ın renk seçenekleri açıklandı. İşte merak edilen o 6 seçenek

DonanimHaber.com’da yer alan bilgilere göre; iPhone 15, daha önce düşünülenden daha fazla yeni renk seçeneğine sahip olabilir.

Apple’a yakın kaynaklardan yapılan sızıntılarda, iPhone 15'in yeşil renk seçeneğini ve iPhone 15 Pro'nun yeni bir "kızıl" renk kullanacağı ortaya çıktı. Son paylaşılan raporlarda ise, iPhone 15'in açık sarı ve pembe olmak üzere iki renk seçeneğine daha sahip olacağını gösterildi.

iPhone 15 renk seçenekleri:

Sarı

Kırmızı

Pembe

Yeşil

Yıldız ışığı

Gece yarısı

Ayrıca yeni nesil iPhone ailesindeki tek yenilik bu değil. Apple, Dynamic Island'ın eklenmesiyle tüm iPhone 15 serisini artık bir araya getirecek. Ek olarak iPhone 15'in yüzde 18, iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro'nun yüzde 14 ve iPhone 15 Pro Max'in yüzde 12 daha büyük bir bataryaya sahip olacağı belirtiliyor.

Kamera bölümünde ise iPhone 15 ve 15 Plus, 48 MP birincil kamera ile eşleştirilecek. Her iki telefonun diğer özellikleri arasında 6GB RAM, USB Type-C bağlantı noktası ve Apple A16 Bionic işlemci yer alıyor.