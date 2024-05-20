iPhone 16 için iki yeni renk geliyor

Apple, Ming-Chi Kuo'nun analizine göre, iPhone 16 serisiyle birlikte renk seçeneklerinde bazı değişikliklere gidebilir. Şirket, iPhone 15 serisinde bulunan bazı renkleri elden çıkarmayı planlıyor. Bu plan dahilinde iPhone 16'nın paletine iki yeni renk eklenecek.

2 YENİ RENK GELİYOR

iPhone 16 ve 16 Plus için, siyah, yeşil ve pembe renk seçeneklerinin devam edeceği tahmin ediliyor. Ancak soluk sarı seçeneği, beyaz renk ile değiştirilecek. Pro modelleri için ise siyah, gri ve beyaz/gümüş seçeneklerinin mevcut kalması bekleniyor. Bununla birlikte, Mavi Titanyum renginin yerini yeni Gül Titanyum tonu alabilir.

Kuo ayrıca, Apple'ın bazı renk seçeneklerinin adını değiştireceğine inanıyor. Yani, cihazların tonu değişmese bile isimlerinde yenilikler olabilir. Bu durum, daha önce iPhone 13'te beyaz renk seçeneğinin Starlight olarak değiştirilmesiyle görülmüştü.

Diğer yandan, yeni iPhone 17 Slim modelinin tanıtılması bekleniyor. Bu cihaz, daha küçük bir Dinamik Ada'ya sahip olacak ve arka kamera ortalanmış olacak. Ekran boyutu 6.6 inç olacak, yani küçük modelin 6.1 inçlik ekranı ile büyük modelin 6.9 inçlik ekranı arasında yer alacak.

Yeni modelin çerçevesi alüminyum olacak ve ön kamera deliği daha küçük olacak. Ayrıca, iPhone 16 Pro Max'te denenmiş olan paslanmaz çelik kasa, 2025'teki tüm modellerde kullanılabilir olacak.