iPhone 16 modelleri 2 saatte kapışıldı. Ön sipariş stokları tükendi

Akıllı telefon çılgınlığı Türkiye'de hız kesmiyor. Apple’ın yeni akıllı telefon modelleri iPhone 16 Pro ve Pro Max, ön sipariş kapsamında satışa çıktığı andan itibaren tüm stokları 2 saat gibi rekor bir sürede tükendi. Yeni ön siparişlerin en erken 5-6 hafta arasında teslim edileceği tahmin ediliyor.

iPhone 16 serisi, yapay zekalı özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla büyük beğeni toplamıştı. Özellikle Pro ve Pro Max modelleri, A18 Pro çipi, yenilenmiş kamera sistemi ve Kamera düğmesiyle tüm dikkatlari üzerinde toplamıştı.

iPhone 16’nın başlangıç fiyatı 64 bin 999 TL olarak belirlendi. iPhone 16 Pro Max 1TB için fiyatın 119 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.