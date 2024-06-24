iPhone 16'nın tasarımı sızdı. Kamera bölümünde büyük değişiklik

Dünyanın en popüler cep telefon markası Apple, son cep telefonu modeli olan iPhone 16’nın tanıtımının önümüzdeki birkaç ay içerisinde yapacak. Bu tanıtımın Eylül-Ekim ayları arasında yapılması planlanıyor.

Konu hakkında en çok merak edilen konuların başında ise yeni modelin tasarımının nasıl olacağı…

Yeni modellerin nasıl olacağına dair zaman zaman sızıntılar meydana gelse de bugüne kadar konu hakkında belki de en net görüntü kılıf üreticilerinden geldi. Bir kılıf üreticisinin sızdırdığı videoda yeni modellerin ne şekilde tasarlandığı net bir şekilde gözler önüne serildi.

Bilindiği üzere cep telefon markaları yeni modellerinin ilk tasarımlarını kılıf üreticileri paylaşır ve bu sayede cep telefonları ile eş zamanlı olarak kılıflar da piyasaya sürülür.

Bugün X platformunda Ice Universe kullanıcısı yeni modelin nasıl göründüğünü bir kılıf ile bizlere gösterdi. Kılıfa bakıldığında Apple’ın bir süredir vazgeçmediği dikdörtgen kamera adasından vazgeçtiği ve tıpkı iPhone X modellerinde olduğu gibi yine dikey bir kamera dizilimine geçtiği görüldü.

Yeni modellerin piyasaya çıkmasına henüz birkaç ay olmasına rağmen Apple fanatikleri şimdiden yeni modeli heyecanla bekliyor.