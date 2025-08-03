iPhone 17 serisinin takvimindeki bilmece sürüyor

Apple’ın her yıl geleneksel hale gelen Eylül lansmanı, bu kez farklı tarihlerde gerçekleşebilir. CNET’in kıdemli editörü Patrick Holland’ın aktardığına göre, şirket bugüne dek genellikle ABD'deki Labor Day tatilinden sonraki ilk salı günü yeni iPhone’larını tanıttı. Ancak bu yıl o salı, yani 2 Eylül, tatilin hemen ertesi gününe denk geliyor. Bu nedenle Apple’ın tanıtımı 3 Eylül Çarşamba’ya ya da 9 Eylül Salı gününe kaydırabileceği ifade ediliyor. Tiffany Connors’un CNET’te yayımlanan analizine göre, 3 Eylül ilk kez güçlü bir aday olarak öne çıkıyor.

Forbes yazarı David Phelan ise Apple’ın 3 Eylül haftasından özellikle kaçınabileceğini düşünüyor. Berlin'de düzenlenen büyük çaplı tüketici elektroniği fuarı IFA ile aynı haftaya denk gelen bu tarihin Apple açısından riskli olabileceğini belirtiyor. Zira Apple, dikkat dağıtıcı büyük organizasyonlarla çakışmaktan daima kaçınıyor.

İPHONE 17 SERİSİ: TASARIM DEĞİŞİYOR, SATIŞ TAKVİMİ BÖLÜNEBİLİR

Apple’ın bu yıl iPhone 17 serisinde dört model sunması bekleniyor: iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Air. En az üç modelin tamamen yenilenmiş tasarımla geleceği söylenirken, iPhone 17 Air’in bu yıl ilk kez tanıtılacak olması dikkat çekiyor. Geçmişte iPhone XR ve iPhone 12 mini modellerinin ana sürümlerden haftalar sonra piyasaya çıktığı hatırlatılıyor. Bu yıl da benzer bir durum yaşanabilir.

Apple, tüm modelleri aynı anda piyasaya sürecekse, ön siparişlerin tanıtım sonrası gelen ilk cuma günü yani 12 Eylül’de başlaması bekleniyor. Ancak herhangi bir modelde gecikme yaşanırsa, o modele özel ön sipariş tarihleri daha ileri günlere kaydırılabilir.

Sonuç olarak eğer tanıtım 9 Eylül Salı günü gerçekleşirse, iPhone 17 serisinin mağazalardaki yerini alacağı tarih büyük olasılıkla 19 Eylül Cuma olacak. Apple’ın önceki lansman alışkanlıkları dikkate alındığında, bu tarihin ajandaya not edilmesinde fayda var.