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Apple'dan yeni telefon alamayacak kullanıcılara müjde

Piyasaya sürülmesinin üzerinden en az 10 yıl geçmesine rağmen Apple ilginç bir açıklamada bulundu. iPhone 5'lere ve eski Mac cihazlara güvenlik güncellemesi geleceği belirtildi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 11:24
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iPhone 5'lere güvenlik güncellemesi geliyor

Apple'dan yeni telefon alamayacak kullanıcılara müjde
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Apple'ın zamanla eski cihazlarında güncelleme desteği kestiği bilinirken ilginç bir iddia ortaya çıktı. Ocak 2023 tarihi itibariyle Apple, 2013'te piyasaya sürülen iPhone 5'lere kadar uzanan eski cihazlara sürpriz bir güvenlik güncellemeleri sunarak uzun süreli yazılım desteği sağlayacağını açıkladı.

iPHONE 5'LERE GÜNCELLEME GELİYOR

Apple cihazlara gelecek güncellemenin, aynı yıl piyasaya sürülen eski Mac'leri ve iPad'leri de içerdiği ortaya çıktı. 

CHİP'te yer alan habere göre; Apple'ın Ocak 2023 güvenlik güncellemesi, eski donanımlarda çalışan eski iOS, iPadOS ve macOS sürümlerine odaklanması ile günümüzdeki çoğu teknoloji hizmetine göre büyük bir fark olarak dikkat çekiyor. Bu eski sürümler arasında iOS 12.5.7, iOS 15.7.3, iPadOS 15.7.3, macOS Big Sur 11.7.3 ve macOS Monterey 12.6.3 bulunuyor.

2013 ve sonrasında çıkan iPhone'lar, iPad'ler ve Mac'lerde kullanılabilecek olan güncelleme iOS/iPadOS cihazlarının listesi iPhone 5s, 6, 6s, 7, iPhone SE (1. nesil) ve çok sayıda eski iPad modelini içeriyor. Mac'ler için Apple'ın güvenlik güncellemesi, 2013 MacBook Air, Mac Pro ve MacBook Pro modellerini kapsayacak kadar eskiye dayanıyor.

MAC'LER İÇİN DE GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ GELİYOR

Apple, Mac'ler için ortalama yedi yıllık macOS güncellemelerinin yanı sıra fazladan iki yıllık yalnızca güvenlik amaçlı güncellemeleri sunuyor.

Windows’ta yayınlanan yazılımların desteği hakkında Microsoft’un söz hakkı bulunmaması nedeniyle durum biraz daha karışık olsa da, Windows 7, 8 ve 10 yazılım desteğine bakılırsa, 10 yıllık destek ortalaması olduğu söylenebilir. Bu ortalama da Apple’ın sunduğu 9 yıllık destek ortalamasının üzerinde kalıyor.

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