iPhone artık kullanıcıların seslerini de taklit edecek. Engelliler için müthiş buluş

Apple; görme, işitme ve daha birçok konu için tasarlanmış özellikleri içeren yeni bir güncelleme yayınlayacağını duyurmuştu. En çok dikkat çekenlerden biri ise “Kişisel Ses” isimli özellik olarak tanımlandı.

Bu özellik sayesinde iPhone’ların veya iPad’lerin kullanıcıları taklit eder nitelikte konuşmasına olanak sağlanacak. Konuşma yetisini kaybetmiş veya kaybedebilecek insanlara yardımcı olunacak.

iPHONE YA DA iPAD KULLANICI SESİNİ KOPYALAYACAK

Apple’a göre kullanıcılar, iPhone veya iPad’ler üzerinden belirlenen bir dizi metni yüksek sesle toplam 15 dakikalık sesi okuyarak “Kişisel Ses”lerini oluşturabilecek.

Apple ile istenilen şeyleri yazarak oluşturulan seslere okutabilecek. Şirket, özelliğin bilgileri gizli ve güvenli tuttuğunu söylerken makine öğrenimini kullandığını ekliyor.

ÖZELLİKLER BASİTLEŞTİRİLECEK

Tüm bu özelliklerin yanında Apple, “Assistive Access”, yani “Yardımcı Erişim” adını verdiği bir özelliği de tanıttı.

Bilişsel engellere sahip kişiler için oluşturulan bu özellik, temel uygulamaların daha kolaylaştırılmış sürümlerini kullanmaya olanak tanıyor. Telefon ve FaceTime’ın birleştirilmiş sürümü, Mesajlar, Kamera, Fotoğraflar, Müzik gibi uygulamaların basitleştirilmiş versiyonları, büyük metinler gibi şeyler bunun örnekleri arasında olacak.