iPhone NFC açma işlemi nasıl yapılır?

NFC özelliğini açarak NFC özelliğinin genel özelliklerini inceledik ve bu özellikle bulabileceğiniz çeşitli özellikleri sizlere derledik. NFC özelliğini kullanarak hangi işlevlere sahip olduğunuz, kontrolünün nasıl olduğunu ve ödemeler yönünden nasıl bir artı avantaja sahip olduğunu detaylı anlattık. Apple ait iPhone cihazlarda NFC özelliğini kullanmak için aşağıdaki adımları takip edin.

Bluetoth iPhone’da Nasıl Çalışır?

Modern ve akıllı olan telefonların her birisinde iPhone dahil standart Bluetooth çipi bulunmaktadır. Bu çiler, radyo dalgalarıyla harekete geçer ve iPhone telefonunuzu RFID yayıcıya dönüştürmüş olur. Bir tür RFID yayıcıya dönüşen iPhone telefonunuz Bluetooth sistemi sayesinde evlerinizin kapısını açabilir, cüzdanınıza gerek olmadan ödemelerinizi yapmanızı sağlayabilir. Tüm bu işlemlerin ardında iPhone NFC özelliği yer almaktadır.

iPhone NFC Nedir?

Kapıların kilidini açmak için NFC özelliklerinden fayda alınabilir fakat bu özellik çok yaygın olan bir özellik değildir. Menzili daha sınırlı bir alana sahip olan NFC özelliği dokunuşuyla birlikte hızlı ve güvenilirdir. iOS işletim sistemine sahip olan iPhone akıllı cihazlar NFC çipiyle donatılmıştır.

NFC özelliği yüksek derece güvenlik gerektiren banka işlemlerinde kullanılabilir. Aynı zamanda temassız ödemeler yapmaya yardımcı olabilir, iki cihaz arasında veri aktarımı sağlayabilir ve yüksek hızda görüntü ve video aktarımı sağlar. Bluetooth özelliğine göre daha kısa bir menzile sahip olan NFC tek bir dokunuşla bunları sizlere artı avantaj olarak yansıtacaktır. Benzeri konularda daha fazla bilgiye sahip olmak için Nasıl Gidilir internet sitesine göz atın.

iPhone NFC Hangi Modellerde Var?

iPhone cihazların her birisinde NFC özelliği bulunmaktadır. NFC özelliğinin yer aldığı cihazlar listesini sizlere aşağıda paylaştık.

Apple İphone 6 ve 6 Plus

İphone 6s ve 6s Plus

İphone 7 ve iphone 7 Plus

İphone 8 ve 8 Plus

İphone SE

İphone X

İphone XR

İphone XS ve XS max

İphone 11 ve 11 pro

İphone 12, 12 mini, 12 pro ve 12 pro max

İphone 13 ve 13 pro

iPhone NFC Açma Nasıl Yapılır?

iPhone telefonlarda NFC özelliğinden faydalanabilmek için uygulamanız gereken adımlar vardır. Adımları eksiksiz ve doğru bir şekilde yaptıktan sonra sorunsuz olarak NFC özelliği açılmış olacaktır. iPhone NFC açma işlemi için aşağıdaki adımları takip edin.

iPhone telefonunuzun ekran kilidini açın.

Ayarlar bölümüne girin.

Kontrol Merkezi menüsünü bulun.

NFC etiket okuyucusu için + işaretine basın.

Okuma tamamlandığında NFC ikonuna tıklamanız yeterlidir.

NFC Güvenli Mi?

NFC herhangi bir fiziksel, dijital güvenlik önlemine gerek duyulmadan havadan ve radyo dalgalarıyla iletişim sağlar. NFC özelliğiyle yapılan kullanımlarda güvenliği sağlamak için herhangi bir ek güvenlik uygulamasına gerek duyulmaz.