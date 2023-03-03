IPhone pil değişim ücretine zam. Liste belli oldu

Apple, IPhone modellerinin pil değişim ücretlerine zam yaptığını duyurdu.

Şirket, iPhone Onarımı ve Servisi sayfasına bir not ekleyip, pil servisi ücretlerinin 1 Mart’tan itibaren artırılacağını bildirmişti.

R10 Blog'da yer alan bilgilere göre, bu değişiklikle birlikte iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 ve iPhone X serisinde garanti dışındaki pil değişim ücreti 1.399 TL'den 1.939 TL'ye yükseldi. iPhone 8 ve önceki modellerde ise pil değişim ücreti 1.559 TL olarak belirlendi.

İŞTE LİSTE:

iPhone 13 serisi: 1939 TL

iPhone 12 serisi: 1939 TL

iPhone 11 serisi: 1939 TL

iPhone X serisi: 1939 TL

iPhone 8 serisi: 1559 TL

iPhone 7 serisi: 1559 TL

iPhone 6 serisi: 1559 TL

iPhone SE serisi: 1559 TL