Apple cihazlara gelmesi beklenen 3 özellik. Hayatımızı kolaylaştıracak

Apple Music Classical uygulaması ve bir Apple Pay Later ödeme sistemi ile iPhone'lara yeni özellikler ekleneceği ortaya çıktı.

Daha önceleri Apple tarafından duyurulan güncellemelerde iMessage Kişi Anahtarı Doğrulama özelliği ile gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve devlet görevlileri gibi olağan dışı dijital tehditlerle karşılaşan kullanıcılar yalnızca amaçladıkları kişiyle mesajlaştıklarını daha da güvenilir bir şekilde doğrulamayı tercih edebilecek.



iMessage Kişi Anahtarı Doğrulaması’nı etkinleştiren kullanıcılar arasındaki konuşmalarda, kötü amaçlı kişilerin bulut sunucularını aşmayı ve konuşmayı dinlemek için kendi cihazlarını yerleştirmeyi başardıkları durumdalar kullanıcıların uyarıldığı ifade edildi.

iMessage Kişi Anahtarı Doğrulaması kullanıcıları, yalnızca amaçladıkları kişilerle iletişim kurduklarından emin olmak için bizzat, FaceTime’da veya başka bir güvenli arama aracılığıyla bir Kişi Doğrulama Kodunu karşılaştırabilecekler.

APPLE CARD SİSTEMİ

Ekim 2022’de Apple Card kullanıcılarının yakında Goldman Sachs’tan yeni bir yüksek getirili tasarruf hesabı açabileceklerini ve Daily Cash miktarlarının hiçbir ücret, minimum depozito ve minimum bakiye olmaksızın otomatik olarak bu hesaba yatırabileceklerini ifade etti.

Hesap oluşturulduktan sonra, hesaptaki Daily Cash miktarı kullanıcının aksini istemediği sürece otomatik olarak Apple Card Birikim Hesabı’na yatırılacak ve faiz kazanmaya başladığını açıkladı.

CARPLAY

Apple, WWDC 2022’de iPhone tabanlı yazılım platformu CarPlay’in birden fazla ekranı, gösterge paneli, klima kontrolleri ve FM radyo gibi araç işlevleriyle entegrasyonu destekleyecek yeni nesil uygulamanın tanıtımı yapıldı.

Apple, yeni nesil CarPlay deneyimini destekleyen ilk markaları bile açıklamışken henüz bu konuda ise net bir adım atılmış değil. Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault ve Volvo yeni nesil CarPlay’i destekleyecek ilk markalar olacak. Yeni sistemin ise 2023 yılının sonunda kullanıma sunulacağı bekleniyor.