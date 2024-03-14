iPhone üreticisine yapay zeka dopingi

Kaynak: bigpara.hürriyet
iPhone üreticisine yapay zeka dopingi
Çin'deki fabrikalarında Apple'ın iPhone telefonlarını üreten Tayvanlı teknoloji devi Foxconn, 2023'ün son çeyreğinde net kârın 1,6 milyar dolara yükseldiği aktardı.

Tayvanlı teknoloji devi Foxconn, yapay zeka donanımı ve altyapısına olan talebin artmasıyla beraber üst üste ikinci çeyrekte kar artışı bildirdi.
Foxconn, Ekim-Aralık döneminde net kârın 1,6 milyar dolara yükseldiğini söyledi.
Foxconn CEO'su Young Liu, şirketin genel performansının beklenenden daha iyi olduğunu belirterek, 2023 gelirlerinin 195 milyar dolara ulaştığını vurguladı.
Bu performans şirketin 2022'den sonra elde ettiği en büyük ikinci gelir olarak tarihe geçti.
Resmi adı Hon Hai Precision Industry olarak da bilinen firma, dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi unvanına sahip.
Şirket, özellikte Çin'de bulunan fabrikalarında başta Apple'ın iPhone'ları olmak üzere birçok şirket için cihaz montajı yapmakta. Çin'deki iPhone satışlarının düşmesine karşın yapay zeka teknolojisine artan ilgi Foxconn'un gelirlerini de arttırdı.
Elektronik montajının ötesine geçme amacıyla Foxconn, yapay zeka teknolojisi pazarının bir parçası olmak için önemli yatırımlar gerçekleştirdi.
En önemlisi, geçen ekim ayında ABD'li çip devi Nvidia ile birlikte yapay zeka fabrikaları yaratacağını duyurmuştu.

İlgili Haberler
KKM’de düşüş sürüyor
KKM’de düşüş sürüyor
Fitch: Seçim sonrasında sıkılaşmanın sürmesini bekliyoruz
Fitch: Seçim sonrasında sıkılaşmanın sürmesini bekliyoruz
Yabancıdan 552 milyon dolarlık çıkış
Yabancıdan 552 milyon dolarlık çıkış
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
Tüketici kredileri uçuşta. Borçlar 1 trilyon 600 milyar liraya dayandı
Tüketici kredileri uçuşta. Borçlar 1 trilyon 600 milyar liraya dayandı
Dev banka Türkiye’nin enflasyon ve büyüme tahminini değiştirdi
Dev banka Türkiye’nin enflasyon ve büyüme tahminini değiştirdi
Son Haberler
KKM’de düşüş sürüyor Ekonomi
KKM’de düşüş sürüyor
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’ Gündem
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’
Bakan ile konuşken her şey bir anda oldu. Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı. İşte o anlar Gündem
Bakan ile konuşken her şey bir anda oldu. Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı. İşte o anlar
Bahtı açık deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Bahtı açık deyimi ne anlama geliyor?
Hem sıcak tutuyor hem de stilinizi yansıtıyor. Sezonun favori parçası Yaşam
Hem sıcak tutuyor hem de stilinizi yansıtıyor. Sezonun favori parçası
Türkiye'nin en ünlü eğlence mekanıydı: Mahkeme iflasına karar verdi Gündem
Türkiye'nin en ünlü eğlence mekanıydı: Mahkeme iflasına karar verdi
Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı Yerel Haberler
Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı