iPhone üreticisine yapay zeka dopingi

Tayvanlı teknoloji devi Foxconn, yapay zeka donanımı ve altyapısına olan talebin artmasıyla beraber üst üste ikinci çeyrekte kar artışı bildirdi.

Foxconn, Ekim-Aralık döneminde net kârın 1,6 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Foxconn CEO'su Young Liu, şirketin genel performansının beklenenden daha iyi olduğunu belirterek, 2023 gelirlerinin 195 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

Bu performans şirketin 2022'den sonra elde ettiği en büyük ikinci gelir olarak tarihe geçti.

Resmi adı Hon Hai Precision Industry olarak da bilinen firma, dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi unvanına sahip.

Şirket, özellikte Çin'de bulunan fabrikalarında başta Apple'ın iPhone'ları olmak üzere birçok şirket için cihaz montajı yapmakta. Çin'deki iPhone satışlarının düşmesine karşın yapay zeka teknolojisine artan ilgi Foxconn'un gelirlerini de arttırdı.

Elektronik montajının ötesine geçme amacıyla Foxconn, yapay zeka teknolojisi pazarının bir parçası olmak için önemli yatırımlar gerçekleştirdi.

En önemlisi, geçen ekim ayında ABD'li çip devi Nvidia ile birlikte yapay zeka fabrikaları yaratacağını duyurmuştu.