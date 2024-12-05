iPhone ve Android'lerde büyük tehlike: Sakın mesaj atmayın

ABD'de yürütülen yeni bir soruşturma, standart SMS uygulamalarının kullanıcılar için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini ortaya koydu. FBI ve CISA, daha güvenli iletişim sağlamak adına Signal veya WhatsApp gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarını tercih etmeyi öneriyor.

SALT TYPHOON: ÇİN KAYNAKLI YENİ SİBER TEHDİT

Shift Delete'nin haberine göre, ABD’li siber güvenlik uzmanları, büyük telekomünikasyon şirketlerini hedef alan geniş çaplı bir siber saldırının ardından harekete geçti. Çin destekli Salt Typhoon adı verilen bu saldırı, SMS altyapısını ele geçirerek hassas verileri çalmayı ve casusluk yapmayı amaçlıyor.

Yetkililer, Çin’in bu saldırılarla küresel telekomünikasyon ağlarına sızmayı ve kritik bilgileri ele geçirmeyi hedeflediğini düşünüyor. ABD İstihbarat Komitesi Başkanı Mark Warner, bu tür kampanyaların dünya çapındaki telekom sistemlerini ciddi risk altına soktuğunu belirtti.

SMS YERİNE ŞİFRELİ MESAJLAŞMA ÖNERİSİ

Riskleri azaltmak için yetkililer, standart SMS hizmetleri yerine şifreli mesajlaşma platformlarının kullanılmasını tavsiye ediyor. Bu öneri, hem Android hem de iPhone kullanıcıları için geçerli. FBI ve CISA, şifreli iletişim sayesinde verilerin ele geçirilse bile okunamaz hale geleceğini vurguluyor.

CISA’nın Siber Güvenlikten Sorumlu İcra Direktör Yardımcısı Jeff Greene, metin ve sesli iletişimde şifrelemenin kritik bir güvenlik katmanı oluşturduğunu belirtti. Greene, bu önlemlerin Çinli korsanların erişim yeteneğini büyük ölçüde kısıtladığını ifade etti.