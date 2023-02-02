iPhone'daki 'i' harfi neyi temsil ediyor

Apple cihazların adında bulunan 'i' harfinin anlamı 25 yıl sonra ortaya çıktı.

Dünya basınında, 25’inci yıl sebebiyle yapılan haberlerde sorunun cevabının “internet” olduğunu görülüyor. Ancak 'i' harfinin tanımı bununla sınırlı kalmıyor. Bakın, Apple’ın kurucusu Steve Jobs, “internet”i temsil eden “i”ye nasıl 4 anlam daha katmış olduğu belirtildi.

İngiliz basınına göre, Jobs yıllar önce verdiği bir röportajda “i”nin 5 şeyi temsil ettiğini öne sürüyor:

-l Internet lIndividual (Birey)

-lInstruct (Yol göstermek)

-lInform (Bilgi vermek)

-lInspire (İlham vermek)