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iPhone'daki 'i' harfi neyi temsil ediyor

Apple'ın cihazlarını tanımladığı IPhone, iMac, iPod, iPad ve iTune gibi isimler bulunur. Yaklaşık 25 yıl önce hayatımıza giren Apple'ın 'i' harfi ile anlatmaya çalıştığı şey nedir?

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 13:17
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iPhone'daki 'i' harfi nedir

iPhone'daki 'i' harfi neyi temsil ediyor
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Apple cihazların adında bulunan 'i' harfinin anlamı 25 yıl sonra ortaya çıktı.

Dünya basınında, 25’inci yıl sebebiyle yapılan haberlerde sorunun cevabının “internet” olduğunu görülüyor. Ancak 'i' harfinin tanımı bununla sınırlı kalmıyor. Bakın, Apple’ın kurucusu Steve Jobs, “internet”i temsil eden “i”ye nasıl 4 anlam daha katmış olduğu belirtildi.

İngiliz basınına göre, Jobs yıllar önce verdiği bir röportajda “i”nin 5 şeyi temsil ettiğini öne sürüyor:

-l Internet lIndividual (Birey)

-lInstruct (Yol göstermek)

-lInform (Bilgi vermek)

-lInspire (İlham vermek)

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