iPhone'lara gelen özellik yüzleri güldürdü. Milyonlarca kullanıcı 'ohh bee' dedirtti

Apple, iPhone kullanıcıları için ilaç gibi bir güncelleme yayımladı. Dün geliştiriciler için iOS 18,1 beta sürümünü yayımlayan Apple yeni yapay zekası Apple Intelligence'ı kullanıma sundu. Bununla beraber kullanıcılar artık görüşmelerini kaydedebilecek hatta bununla da yetinmeyip kaydedilen görüşmeyi yazılı bir döküm haline de dökebilecek.

BU ÖZELLİK NASIL KULLANILACAK?

Android cihazlarda yıllardır olan ancak iPhone’lara yeni gelen özellikte arama yaparken sol üst tarafta yer alacak olan kayıt düğmesi ile aramalar kaydedilebilecek. Arama yapıldığında ise kullanıcılara aramaların kayıt altına alındığı da bildirilecek.

Kayıt devam ederken ses kaydı aynı zamanda notlar uygulamasına kaydedilebilecek ve kişi hem ses kaydını hem de yazılı bir şekilde tüm dökümanları alabilecek.

Şu anda sadece beta kullanıcılarına açık olan bu özellik yakın zamanda diğer kullanıcıların da kullanımına sunulacak.