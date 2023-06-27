İpini koparıp kaçan boğa köyü birbirine kattı

Rize'de bağlandığı yerden kaçan, peşinden koşanlara zor anlar yaşatan boğa, sakinleştirici iğne atılarak yakalandı.

İpini koparıp kaçan boğa köyü birbirine kattı

DHA’nın haberine göre, olay, dün saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Ayane köyünde meydana geldi. Sahibi tarafından bağlandığı yerden ipini kopararak kaçan boğa, çay bahçesine girdi. Boğanın kaçtığını gören köylüler, ip atarak yakalamaya çalıştı. Bir köylü eline aldığı değnekle boğanın kaçmasını engellemek istedi. Ancak üzerine gelen hayvanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Köylüler boğayı yakalayamayınca Rize İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen ekiplerin sakinleştirici iğne kullanarak yakaladığı boğa, yeniden ahıra bağlandı. Boğayı yakalama sırasında bir kişinin kolunda ise hafif sıyrıklar oluştu.

rizede-kacan-boga-sakinlestirici-igne-ile-yakalandi-7386-dhaphoto1.jpg

rizede-kacan-boga-sakinlestirici-igne-ile-yakalandi-7386-dhaphoto2.jpg

rizede-kacan-boga-sakinlestirici-igne-ile-yakalandi-7386-dhaphoto3.jpg

rizede-kacan-boga-sakinlestirici-igne-ile-yakalandi-7386-dhaphoto4.jpg

rizede-kacan-boga-sakinlestirici-igne-ile-yakalandi-7386-dhaphoto5.jpg

Öne Çıkanlar
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Son Haberler
Kılıçdaroğlu’nun bir adamı daha ‘değişim’ dedi. Kılıçdaroğlu 'sende mi Brütüs' diyecek Siyaset
Kılıçdaroğlu’nun bir adamı daha ‘değişim’ dedi. Kılıçdaroğlu 'sende mi Brütüs' diyecek
Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses'ın gitaristi Slah Türk öğrenciyi paylaştı Magazin
Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses'ın gitaristi Slah Türk öğrenciyi paylaştı
Kılıçdaroğlu’ndan bayram mesajı Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan bayram mesajı
İstanbul'da yabancı uyruklular 2 kadını kaçırmaya çalıştı. Gençler yetişip kurtardı Güncel
İstanbul'da yabancı uyruklular 2 kadını kaçırmaya çalıştı. Gençler yetişip kurtardı
Depremde kızını kaybeden baba mezarı başında kızının doğum gününü kutladı Güncel
Depremde kızını kaybeden baba mezarı başında kızının doğum gününü kutladı
Galatasaray'ın yeni sponsoru açıklandı. İmza atılacak tarih de belli oldu Spor
Galatasaray'ın yeni sponsoru açıklandı. İmza atılacak tarih de belli oldu
İstanbul'da sahte evrakla organ nakli yaptırmaya çalışan şüpheliler yakalandı Güncel
İstanbul'da sahte evrakla organ nakli yaptırmaya çalışan şüpheliler yakalandı