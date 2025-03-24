Irak Başkonsolosluğu’na sadırıda flaş gelişme!

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA
Irak Başkonsolosluğu’na sadırıda flaş gelişme!

Şişli'de Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelerek uzun namlulu silahla ateş açan 2 şüpheli, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapınca yakalandı.

Olay, 21 Mart saat 21.45 sıralarında Esentepe Mahallesi'ndeki Irak Konsolosluğu'nda meydana geldi.

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Akşam saatlerinde motosikletle gelen 2 saldırgan, konsolosluk binasına uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırıda yaralanan kimse olmadı.

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Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Konsolosluk çevresinde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Saldırı sonrasında sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, ekiplerin incelemesinde 9 adet boş kovan ele geçirildi.

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KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

Olayın ardından Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine giden polis ekipleri kazayı yapan Ömer Ç. ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen S.H.'nin konsolosluğa düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olduğu tespit edildi.

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Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadeleri ve ekiplerin yaptığı çalışmaların sonucunda Silivri'de bir hücre evi tespit edildi.

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12 GÖZALTI

Öte yandan Ferhat K., 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen F.Ş. ve H.T. isimli 3 şüpheli dün İzmir'de yakalandı. Mehmet Can K., Sebahattin Ö., Ünal Muhammet S., Kardelen B., Kardelen K.ve şüphelileri olaydan sonra hücre evinden kaçırarak saklanmalarına yardımcı olan Yasin K. ile konsolosluk binasının kurşunlanmasını planlayan ve azmettiren Bayram E. isimli 7 şüpheli Şişli'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

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Operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda saldırıda kullanılan 1 uzun namlulu silah ile çalıntı motosiklet ve örgüt üyelerine ait otomobil ele geçirildi.

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