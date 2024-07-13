Irak: Türkiye ile Suriye arasında arabuluculuk girişimimiz var

Kaynak: İHA
Irak: Türkiye ile Suriye arasında arabuluculuk girişimimiz var

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, NATO Zirvesi kapsamında ABD'nin Washington şehrinde bulunduğu sırada el-Hurra kanalına verdiği röportajda, Türkiye ile Suriye arasında arabuluculuk girişimlerinin devam ettiğini açıkladı.

Bakan Hüseyin, yakın gelecekte Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türk ve Suriyeli yetkililerin katılımıyla bir toplantı düzenleneceğini belirtti.

Bu toplantının amacının Suriye krizini ele almak olduğunu ifade eden Hüseyin, ayrıca Washington ziyareti sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile konu hakkında görüştüğünü dile getirdi.

Irak'ın Ankara ve Şam arasında arabuluculuk yapma çabalarının yanı sıra Suriye tarafıyla da iletişimde olduğunu vurgulayan Hüseyin, toplantının tarihine dair detay vermedi. Bakan Hüseyin, Irak'ın bölgesel istikrar için dost ve müttefik ülkelerle aktif bir şekilde iletişim halinde olduğunu da vurguladı.

Son Haberler
En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı belli oldu. Uzman isim açıkladı Ekonomi
En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı belli oldu. Uzman isim açıkladı
Kamyon hafif ticari araca çarptı. 2'si ağır 5 yaralı Gündem
Kamyon hafif ticari araca çarptı. 2'si ağır 5 yaralı
Toprak Razgatlıoğlu yarışı yüzerek bitirdi. Herkes milli motosikletçinin hareketini konuşuyor Spor
Toprak Razgatlıoğlu yarışı yüzerek bitirdi. Herkes milli motosikletçinin hareketini konuşuyor
Göztepe başaramadı Spor
Göztepe başaramadı
Galatasaray genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Spor
Galatasaray genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Inter'e İranlı santrfor Spor
Inter'e İranlı santrfor
Aracını iğne deliğinden geçirip park eden sürücü viral oldu Video
Aracını iğne deliğinden geçirip park eden sürücü viral oldu