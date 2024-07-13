Irak: Türkiye ile Suriye arasında arabuluculuk girişimimiz var

Bakan Hüseyin, yakın gelecekte Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türk ve Suriyeli yetkililerin katılımıyla bir toplantı düzenleneceğini belirtti.

Bu toplantının amacının Suriye krizini ele almak olduğunu ifade eden Hüseyin, ayrıca Washington ziyareti sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile konu hakkında görüştüğünü dile getirdi.

Irak'ın Ankara ve Şam arasında arabuluculuk yapma çabalarının yanı sıra Suriye tarafıyla da iletişimde olduğunu vurgulayan Hüseyin, toplantının tarihine dair detay vermedi. Bakan Hüseyin, Irak'ın bölgesel istikrar için dost ve müttefik ülkelerle aktif bir şekilde iletişim halinde olduğunu da vurguladı.