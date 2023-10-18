Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'dan İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına kınama

Irak Türkmen Cephesi (ITC ) Başkanı Hasan Turan, İsrail'in Gazze'de bulunan hastaneyi bombalaması sonrası bir açıklama yayınladı.

Turan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Gazze' deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nde masum sivilleri hedef alan saldırı bizleri derinden üzmüştür." ifadesini kullandı. Bu korkunç şiddetin sona ermesini isteyen Turan, kalbinin ve dualarının masum insanlardan, Filistin'den ve özgürlükten yana olduğunu belirtti.

500'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Turan'ın X platformundaki paylaşımı: