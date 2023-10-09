Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'e geliyor

TBMM bu hafta Irak ve Suriye tezkereleri ve uluslararası sözleşmeler için mesai yapacak. Meclis'te Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelikleri için de seçim yapılması bekleniyor.

Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'e geliyor

TBMM haftalık çalışmasına yarın itibarıyla başlıyor. Genel Kurul'da bu hafta, çeşitli alanlarda önemli işbirliği konularını içeren uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri görüşülecek.

Kurul'da ayrıca, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de ele alınacak.

RTÜK ÜYE SEÇİMİ

Öte yandan Genel Kurulda görev süreleri dolan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için de seçim yapılması bekleniyor.

Salı ve çarşamba günü mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

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