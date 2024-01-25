Irak ve Suriye’deki 3 ABD üssüne saldırı

Kaynak: İHA
Irak ve Suriye’deki 3 ABD üssüne saldırı
Irak’taki İran yanlısı Irak İslami Direnişi, Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu 3 üsse SİHA ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Irak’taki İran yanlısı silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Irak’ın batısındaki Anbar’daki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü ile Irak'ın kuzeyindeki Irak’taki Erbil Havalimanı’ndaki ve Suriye’deki Conoco petrol sahasındaki ABD üslerine SİHA ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Irak İslami Direnişi, saldırıların Siyonist rejiminin Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkına yaptığı katliamlara cevap olarak düzenlediğini belirtti.

ABD, IRAK’TAKİ 3 NOKTAYA SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD güçlerine yönelik saldırılara karşılık olarak ABD Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Irak'ta İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin çatısı altında bulunan Kataib Hizbullah'a (Hizbullah Tugayları) ve İran'a bağlı diğer grupların kullandığı 3 tesise saldırı gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Irak tarafından yapılan açıklamada, ABD saldırılarında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti.

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