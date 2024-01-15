Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 23 hedef imha edildi

Kaynak: AA
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 23 hedef imha edildi
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina, Kandil ve Gara bölgelerine ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları ait hedefler vuruldu.

Harekat kapsamında 23 terör hedefi yerle bir edildi.

Terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için hava harekatlarının yapıldığı vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkının kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, tünel, mühimmat/malzeme deposu, ikmal malzemeleri ve terör örgütü tarafından gelir elde etmek maksatlı kullanılan tesislerden oluşan 23 hedef imha edilmiştir. İcra edilen bu harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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