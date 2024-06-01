Irak’a yeni büyükelçi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Şekerbay görevden alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Turhan'ın görevden alan Erdoğan, yerine Enver Verep'i atadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Anıl Bora İnan'ı ise Türkiye'nin Irak Büyükelçisi olarak görevlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettişleri Abdurrahman Sağlam, Ayşe Savan Özkurt, Gökhan Yıldız, Sevim Aslan ve Fatih Dündar, vergi başmüfettişliğine atandı.