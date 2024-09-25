Irak'ın devrik lideri Saddam'ın Basra'daki sarayı kütüphaneye dönüştürüldü

Bu kütüphane, Irak'taki tarihi eserler ve arkeolojik alanlara dair geniş bir kitap ve el yazması koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, akademisyenlerin kitaplara, el yazmalarına ve arkeolojik kaynaklara erişimini kolaylaştırıyor.

Basra Tarihi Eserler Dairesi Müdürü Mustafa el-Husayni, yaptığı açıklamada, "Bu kütüphane sadece Basra'da değil, Irak'ın güneyinde tarihi eserlerle ilgili kaynakların yer aldığı ilk kütüphane." dedi.

Bir zamanlar Saddam Hüseyin'in Basra'daki saraylarından biri olan bu alanda kurulan kütüphane, çok sayıda değerli kitaba ev sahipliği yapıyor. Husayni, bu kitaplar arasında arkeolojik çalışmalar yürüten ve arkeolojik olaylara ilişkin görüş, öneri ve yorumları içeren yabancı ve Iraklı arkeologların eserlerinin bulunduğunu belirtti.

Husayni, "Bu kütüphanede 5 bin kitap bulunuyor. Irak'ın güneyindeki şehirlerin sakinleri için bir ilk olan bu kütüphanede bulunan kitap koleksiyonu, Irak'taki Sümerliler, Babiller ve Asurlar ile diğer antik dönemleri kapsıyor." diye konuştu.

Kütüphaneyi ziyaret eden Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Irak Kültür Başkanı Junaid Sorosh Wali, kütüphanede tarihi eserlerle ilgili önemli yapıtlar bulunduğunu belirterek, kütüphanedeki kitapların üniversite öğrencilerini okumaya teşvik ettiğini söyledi.

Eserlerin iyi şekilde muhafaza edilip bu kütüphaneye özenle yerleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Wali, "Burası ayrıca gelecek nesiller için Irak'ın tarihini öğrenme fırsatı veriyor ve verimli miraslarından biri olarak kabul edilen kültürü ve tarihi eserleri hakkında farkındalık yaratıyor. Kütüphane aynı zamanda Irak'ın Musul ve Basra gibi farklı vilayetlerinin kültürel değerlerini de korumanın anahtarıdır." dedi.

Basra Valiliği Merkezi Kütüphane Sorumlusu Casim Ali, kütüphane binasının 2003 öncesi Saddam Hüseyin'in inşa ettirdiği saraylardan biri olduğunu belirterek, "Burası 1992 yılında inşa edilen Saddam'ın Başkanlık Saraylarından biriydi. Bu bina eski rejimin tekelindeydi ve Basra'daki halka açık değildi." dedi.

Ali, kütüphanenin öğrenciler, araştırmacılar ve yetkililer tarafından ziyaret edildiğini ifade ederek, "Burada çok sayıda İngilizce ve Arapça kitap mevcut. Ayrıca, yaşı 100 yıldan fazla olan kitaplar da var. Kütüphanede hem Irak hem de komşu ülkelerin tarihi eserleriyle ilgili içeriklere sahip kitaplar bulunuyor." diye ekledi.