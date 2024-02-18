Irak’ın kuzeyinde sızma girişiminde bulunan teröristler kaçmak zorunda kaldı

Kaynak: İHA
Irak’ın kuzeyinde sızma girişiminde bulunan teröristler kaçmak zorunda kaldı
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmatların ele geçirildiğini aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristler, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile geri kaçmak zorunda kaldı. Operasyon bölgesinde yapılan arama-taramada ise teröristlerin beraberindeki silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadeleri kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın PKK’lı teröristlere yönelik operasyonları sürerken, Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 17 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 4 adet RPG-7 mühimmatı, 30 adet el bombası, 2 adet flasbang, 1 adet hücum yeleği, 2 adet el bombası taşıma çantası, 2 adet termal şemsiye, 1 adet sırt çantası ele geçirildi.

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