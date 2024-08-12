Irak'ın kuzeyinden Şırnak’a saldırı. Madene işçi taşıyan servis hedef alındı

Edinilen bilgilere göre, Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırı sonucu, Silopi ilçesi Çalışkan beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren bir madencilik şirketine ait servis aracı ilerlerken patlama meydana geldi.

Patlama sonrası bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri yönlendirilirken saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, ilk belirlemelere göre saldırının Irak’ın kuzeyinden gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini ifade ederken; saldırının sebebinin bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığını açıkladı.

Yerlikaya’nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerimizce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevki sağlanmıştır.

Meydana gelen patlamada (1) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (2)’si ağır olmak üzere (8) vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."