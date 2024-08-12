Irak'ın kuzeyinden Şırnak’a saldırı. Madene işçi taşıyan servis hedef alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Irak'ın kuzeyinden Şırnak’a saldırı. Madene işçi taşıyan servis hedef alındı

Irak'ın kuzeyinden Şırnak'ın Silopi ilçesinde madencilik işletmesine ait servis aracına düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırı sonucu, Silopi ilçesi Çalışkan beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren bir madencilik şirketine ait servis aracı ilerlerken patlama meydana geldi.

aw265917-01.jpg

Patlama sonrası bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri yönlendirilirken saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

aw265917-01.jpg

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

aw265917-03.jpg

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, ilk belirlemelere göre saldırının Irak’ın kuzeyinden gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini ifade ederken; saldırının sebebinin bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığını açıkladı.

Yerlikaya’nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerimizce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevki sağlanmıştır.

Meydana gelen patlamada (1) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (2)’si ağır olmak üzere (8) vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

yerlikayakeps.jpg

Son Haberler
Atletico Madrid bombayı patlattı. Rekor transfer Spor
Atletico Madrid bombayı patlattı. Rekor transfer
Patreon App Store'dan kaldırılma riskiyle karşı karşıya Teknoloji
Patreon App Store'dan kaldırılma riskiyle karşı karşıya
Japon deprem uzmanından korkutan uyarı geldi. Risk altındaki 32 kenti tek tek saydı Gündem
Japon deprem uzmanından korkutan uyarı geldi. Risk altındaki 32 kenti tek tek saydı
WeRide halka arza hazırlanıyor Ekonomi
WeRide halka arza hazırlanıyor
Mourinho'nun Okan Buruk sözleri gündem oldu. Canlı yayında flaş sözler Spor
Mourinho'nun Okan Buruk sözleri gündem oldu. Canlı yayında flaş sözler
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı Yerel Haberler
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
Bolu'da araç köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı Yerel Haberler
Bolu'da araç köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı