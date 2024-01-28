Iraklı 6 IŞİD üyesi yakalandı. Bunları da Interpol arıyordu, bunlar da Türkiye'de

Neredeyse her hafta Interpol tarafından aranan terörist ve uyuşturucu baronları ülkemizde yakalanmaya devam ediyor.

Suriye’de çıkan iç savaş sonrasında açık kapı politikası ile ülkemize elini kolunu sallayarak giren milyonlarca sığınmacı içerisinde teröristlerin olduğu birçok defa ortaya çıkmıştı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü IŞİD bünyesinde Suriye ve Irak’ta silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Iraklı 6 teröristin, kaçak yollarla ülkeye girdiği ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Irak hükümeti tarafından haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan teröristlerin, Adana’da olduğu belirlendi. Seyhan ilçesindeki bir evde saklandığı belirlenen teröristlerin yakalanması için belirlen adrese operasyon gerçekleştirdi.

Baskında, IŞİD’li teröristler gözaltına alınırken, ele geçirilen dijital malzemelere de ekipler tarafından el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teröristlerden M.A.B. ile A.S.A. tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Adana Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.