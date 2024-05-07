Iraklı öğrencinin silahla liseye girişi ortaya çıktı. Müdür hayatını kaybetmişti

Kaynak: İHA
Iraklı öğrencinin silahla liseye girişi ortaya çıktı. Müdür hayatını kaybetmişti
İstanbul’da okuldan atılan Iraklı öğrenci tarafından vurulan özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan yaşamını yitirdi. Saldırganın liseye giriş anları ortaya çıktı.

İstanbul Eyüpsultan’daki Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Irak asıllı olduğu öne sürülen Y.K. adlı öğrenci, Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı problemlerden dolayı sonra okuldan atıldı.

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., aradan geçen 5 ay sonra bugün sabah saatlerinde liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ı yanında getirdiği silahla vurdu.

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Saldırgan polis ekiplerince yakalanırken, müdür tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edilmişti.

Ağır yaralı olarak Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilen okul müdürü İbrahim Oktugan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

LİSEYE GİRDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Iraklı saldırganın saldırı öncesi silahıyla okula gittiği ve döndüğü anlar kameraya yansıdı.

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