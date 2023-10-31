Irak'ta ABD üssüne bir roketli saldırı daha

Irak’ın batısında yer alan Anbar’da ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi. Iraklı güvenlik kaynakları, 4 roketin üsse fırlatıldığını belirtti.

Saldırı sonrası bölgede arama tarama faaliyetleri başlatan güvenlik güçleri, Anbar’a bağlı el-Sersar bölgesinde roket rampası bulurken, saldırının üste hasar veya can kaybına yol açıp açmadığına dair bilgi vermedi.

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere 17 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında en az 14 saldırı düzenlendi. Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.

PENTAGON: 17 EKİM'DEN BU YANA IRAK VE SURİYE’DE ABD ÜSLERİNE TOPLAM 16 SALDIRI YAPILDI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak ve Suriye'de ABD ile koalisyon güçlerine yönelik 17-26 Ekim tarihleri arasında toplam 16 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Pentagon basın sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yeni bilgiler geldikçe bu rakamları revize etmeye devam edeceklerini belirterek, saldırılarda sorumluluğu üstlenen gruplar hakkında ise "Bu grupların İran'la bağlantılı olduğunu bildiğimizi söylemek dışında detay bilgi vermeyeceğim." ifadesini kullandı.