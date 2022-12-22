22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak’ta bombalı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Irak’ta bombalı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Irak’ın Kerkük kentinde Irak ordusunu hedef alan bombalı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 00:21
Takip Et

Irak’ta bombalı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Irak’ta bombalı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
+
Aa
-

Irak’ta güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırılar devam ediyor. Kerkük'ün güneybatısındaki Havice ilçesine bağlı Zap bölgesinde Irak ordusuna ait askeri aracın geçişi sırasında yola yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı. Saldırı sonrası bölgede operasyon başlatılırken, yaralı askeriler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Geçtiğimi günlerde Kerkük’e bağlı Havice ilçesinde meydana gelen benzer saldırıda 9 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
3
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
4
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
5
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
6
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
7
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
﻿Irak’ta bombalı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
﻿Irak’ta bombalı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
﻿Irak’ta bombalı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
﻿İranlı beş yetkili ve bir kuruma yaptırım
﻿İranlı beş yetkili ve bir kuruma yaptırım
﻿İranlı beş yetkili ve bir kuruma yaptırım
﻿Kendi galerilerinin önünde ölesiye darp edildiler
﻿Kendi galerilerinin önünde ölesiye darp edildiler
﻿Kendi galerilerinin önünde ölesiye darp edildiler
﻿ABD'de 'nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası bekleniyor
﻿ABD'de 'nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası bekleniyor
﻿ABD'de 'nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası bekleniyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.