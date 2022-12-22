﻿Irak’ta bombalı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Irak’ta güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırılar devam ediyor. Kerkük'ün güneybatısındaki Havice ilçesine bağlı Zap bölgesinde Irak ordusuna ait askeri aracın geçişi sırasında yola yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı. Saldırı sonrası bölgede operasyon başlatılırken, yaralı askeriler çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Geçtiğimi günlerde Kerkük’e bağlı Havice ilçesinde meydana gelen benzer saldırıda 9 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti. (İHA)
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