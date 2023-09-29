Irak’ta düğün konvoyunda kaza 7 ölü

Kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Düğün konvoyu kazaya karıştı

Vasıt Valisi Muhammed Cemil el-Miyahi, el-Zübeydiye ilçesi yakınlarında bir düğün konvoyunun kazaya karıştığını açıkladı. El-Miyahi, kazada aynı aileden 7 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini söyledi. El-Miyahi, düğünlerin mateme dönüşmemesi için sürücüleri trafik kurallarına uymaya çağırdı.

Irak’ta düğün faciası devam ediyor

Irak’ta son günlerde düğünlerde yaşanan facia devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki Musul kentinde Salı günü bir düğün salonunda çıkan yangında 114 kişi öldü, 150’den fazla kişi yaralandı. Yangının havai fişeklerden çıktığı ve salonun çatısından tüm binaya yayıldığı bildirildi. Çarşamba günü ise Kerkük’e bağlı Havice ilçesinde bir düğünde meydana gelen gıda zehirlenmesi sonucu 260’tan fazla kişi hastaneye kaldırıldı.