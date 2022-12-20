20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Irak'ta IŞİD saldırısı: 7 ölü, 6 yaralı

Terör örgütü IŞİD, Irak’ın Diyala vilayetinde sivillere saldırdı. 7 sivil hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 00:51
Takip Et

Irak'ta IŞİD saldırısı: 7 ölü, 6 yaralı

Irak'ta IŞİD saldırısı: 7 ölü, 6 yaralı
+
Aa
-

IŞİD'li teröristler Irak’ın Diyala kentinde seyir halindeki sivil araçları hedef aldı.

TRT Haber'in aktardığına göre; 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Pazar günü de IŞİD'li teröristler Kerkük’ün Riyad mahallesi yakınlarında güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırı düzenlemiş, 9 polis hayatını kaybetmişti.

Son zamanlarda Diyala, Kerkük, Tuzhurmatu bölgesinde saldırılarını arttıran teör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlar devam ediyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
1
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
2
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
3
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
4
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
5
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
6
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Savaş gemisi battı, 31 asker kayıp
7
﻿Savaş gemisi battı, 31 asker kayıp
﻿Savaş gemisi battı, 31 asker kayıp
﻿Irak'ta IŞİD saldırısı: 7 ölü, 6 yaralı
﻿Irak'ta IŞİD saldırısı: 7 ölü, 6 yaralı
﻿Irak'ta IŞİD saldırısı: 7 ölü, 6 yaralı
﻿Hatay'da yoğun sis: Göz gözü görmedi
﻿Hatay'da yoğun sis: Göz gözü görmedi
﻿Hatay'da yoğun sis: Göz gözü görmedi
﻿Irak’ta silahlı saldırı 8 ölü, 3 yaralı
﻿Irak’ta silahlı saldırı 8 ölü, 3 yaralı
﻿Irak’ta silahlı saldırı 8 ölü, 3 yaralı
﻿Kekik toplamaya giden 82 yaşındaki Hürü Çetin'in cansız bedeni bulundu
﻿Kekik toplamaya giden 82 yaşındaki Hürü Çetin'in cansız bedeni bulundu
﻿Kekik toplamaya giden 82 yaşındaki Hürü Çetin'in cansız bedeni bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.