﻿Irak'ta IŞİD saldırısı: 7 ölü, 6 yaralı

IŞİD'li teröristler Irak’ın Diyala kentinde seyir halindeki sivil araçları hedef aldı.
TRT Haber'in aktardığına göre; 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Pazar günü de IŞİD'li teröristler Kerkük’ün Riyad mahallesi yakınlarında güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırı düzenlemiş, 9 polis hayatını kaybetmişti.
Son zamanlarda Diyala, Kerkük, Tuzhurmatu bölgesinde saldırılarını arttıran teör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlar devam ediyor.
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